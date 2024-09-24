Çerkezköy'de Tütün Kaçakçılığı: 450 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Çerkezköy'de durdurulan bir araçta 450 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Tütün kaçakçılığıyla bağlantılı bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, 21 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, toplam 450 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ