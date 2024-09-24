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Çerkezköy'de Tütün Kaçakçılığı: 450 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Çerkezköy'de Tütün Kaçakçılığı: 450 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 450 bin doldurulmuş makaron bulundu. Tütün kaçakçılığı ile ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çerkezköy'de durdurulan bir araçta 450 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Tütün kaçakçılığıyla bağlantılı bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, 21 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, toplam 450 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Çerkezköy Güvenlik Politika 3-sayfa Ekonomi Makaron Hukuk

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