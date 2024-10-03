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Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, 3 saatten fazla bir süredir devam ediyor. Yangında 2 çalışan dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan ve 3 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı.

Çerkezköy'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Güvenlik 3-sayfa Yaşam

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