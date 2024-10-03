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Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasındaki depoda çıkan yangın, 3 saattir sürüyor. İki çalışan dumandan etkilendi, çevredeki fabrikalar boşaltıldı. İtfaiye ve emniyet ekipleri yangına müdahale ediyor.

Fabrika yangını 3 saattir devam ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, 3 saattir devam ediyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangından yükselen yoğun dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.

Çerkezköy'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, havadan da görüntülendi.

Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Çerkezköy Güvenlik Tekirdağ Ekonomi İtfaiye 3-sayfa Sağlık Çevre

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