Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Boğularak Öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ümit I. (26), tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23), elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Olayın detaylarına göre, Ümit I. ve Züleyha Adıgüzel arasında çıkan tartışma sonucu Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Ümit I., sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra polise giderek olayı anlattı ve teslim oldu. Züleyha Adıgüzel'in cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.