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Çerkezköy'de şüpheli araçta bin adet makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan aramalarda bir şüphelinin aracında bin adet makaron bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.