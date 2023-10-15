Çerkezköy'de şüpheli araçta bin adet makaron ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan aramalarda bir şüphelinin aracında bin adet makaron bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin aracındaki aramalarda bin adet makaron ele geçirildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca R.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada 50 paket içerisine doldurulmuş bandrolsüz bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa