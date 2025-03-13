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Çerkezköy'de Plastik Kalıp İmalatında Yangın Çıktı

Çerkezköy'de Plastik Kalıp İmalatında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir plastik kalıp imalatı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının sebebi üzerinde inceleme devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren ve plastik kalıp makine imalatı yaptığı öğrenilen bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Yangın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi Kosikop OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı BLR Desing Plastik Kalıp İmalatı adlı iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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