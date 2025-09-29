Haberler

Çerkezköy'de Otomobil Bariyerlere Saplandı, Yaralı Yok

Çerkezköy'de Otomobil Bariyerlere Saplandı, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir otomobil bariyerlere saplandı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapanarak araç kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada ölen ve yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesinden Çorlu istikametine seyir halinde ilerleyen H.E. (23) yönetimindeki 34 CHJ 188 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve önüne manevra yapan M.A.S. (49) idaresindeki 21 BH 721 plakalı otobüsten kaçmak istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.