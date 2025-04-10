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Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosikletlerden savrulan bir kişi park halindeki otomobilin altına girdi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hayri Batur Caddesi üzerinde meydana geldi. Sipariş tesliminden dönen M.İ. yönetimindeki 59 AEF 016 plakalı motosiklet ile A.G. idaresindeki 34 DZJ 313 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.İ., A.G. ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan T.G. yola savrularak sürüklendi. T.G., savrulmanın etkisiyle park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralı otomobilin altına girdi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise otomobilin altına giren T.G.'yi sıkıştığı yerden dikkatlice çıkardı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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