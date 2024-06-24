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Çerkezköy'de meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kapaklı istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araç da hurdaya dönerken, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları olay yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirirken, yol da araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü B.K.'nın durumunun ağır olduğu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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