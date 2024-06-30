Çerkezköy'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstanbul çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy İstanbul çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O. idaresindeki 34 FJ 8677 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı istikametine doğru seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridi üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra duran araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü A.O. ve 2'si kadın 3 yarayı yolcuya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ