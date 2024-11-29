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Çerkezköy'de Kurşunlama Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı

Çerkezköy'de Kurşunlama Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işyerini kurşunlama olayına karıştığı öne sürülen şüpheli Ş.G., güvenlik kameraları incelemesi sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve zorla elde edilen arsa tapusu ele geçirildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de bir işyerini kurşunlama olayına karıştığı öne sürülen şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eylül ayında Çerkezköy'de bir işyerinin kurşunlanması üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, 200'den fazla kamera görüntüsü üzerinden şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Ş.G., önceki gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı suç unsurlarını bulmaya yönelik olarak, Ş.G.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen iki ev ve bir işyerinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ses tabancası ve zorla elde edildiği öğrenilen bir arsa tapusu ele geçirildi.

Şüpheli Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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