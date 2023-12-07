Çerkezköy'de kumar oynatıldığı iddiasıyla işlem yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri kumar oynatan bir iş yerine müdahale etti. İş yerinde bulunan kumar malzemeleri muhafaza altına alındı ve şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yerine ve şahsa işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri kumar oynayan ve oynatanlara karşıda çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunun bir kıraathanede kontrol yapıldı. İş yeri ile alakalı kontrolde, oyun oynan masa üzerinde 200 TL'lik banknot ve iskambil kağıtları olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ