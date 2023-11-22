Çerkezköy'de kumar oynatılan iş yerine müdahale

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan kontrollerde kumar oynatılan bir iş yerine müdahale edildi. İş yerinde bulunan kumar malzemeleri muhafaza altına alındı ve iş yeri sahibi ile şüpheli şahıslar hakkında işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumar oynatılan iş yerine ve kumar oynayan şüphelilere işlem yapıldı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde bulunan bir kıraathanede yapılan kontrollerde, yasaklı 1 adet oyun makinesi, masanın üzerinde iş yerine ait olan 52 adet iskambil kağıdı ve toplam bin 280 TL olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi ve şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ