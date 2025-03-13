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Çerkezköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Yürüyen 3 Kişiye Çarptı

Çerkezköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Yürüyen 3 Kişiye Çarptı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak markete daldı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kazanın anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B.V. idaresindeki 34 EFT 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı. Kaldırımda bulunan A.K.'ye de çarpan otomobil ardından markete daldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki yolcu da yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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