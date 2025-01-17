Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

Yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

Çerkezköy'de Kaza: 3 Yaralı

Çerkezköy'de Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışma, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kavşakta farklı yönlere giden 34 EVM 585 plakalı otomobille 34 CCH 092 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
img

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
img

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.