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Çerkezköy'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çerkezköy'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve 29 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir araçta, 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 TL ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Çerkezköy ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 TL bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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