Çerkezköy'de Kaçak Sigara Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak sigaraya yönelik yapılan çalışmada bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Fatih Mahallesi'nde bir işletmede bandrolsüz makaron, elektronik sigara ve puro satışı yapıldığı tespit edildi. 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli yasa dışı tütün ürünleri ele geçirildi.

Yapılan aramada, 23 adet elektronik sigara, 7 bin 280 adet içi tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron, 1600 adet bandrolsüz boş makaron, 110 adet bandrolsüz puro, 17 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 kilogram açık tütün ve 10 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ