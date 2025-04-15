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Çerkezköy'de Jandarma Operasyonları: 237 Gözaltı, 49 Araç Trafikten Men Edildi

Çerkezköy'de Jandarma Operasyonları: 237 Gözaltı, 49 Araç Trafikten Men Edildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 237 kişi yakalanırken, 49 araç trafikten men edildi. Jandarma'nın gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 365 bin kişi sorgulandı ve 28 bin 767 araç kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yıl içerisinde yürütülen operasyonlarda 237 kişi yakalandı, 49 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 1 Ocak'tan bu yana yürütülen yoğun denetim ve operasyonlar kapsamında, Çerkezköy genelinde toplam 365 bin 52 kişi sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 237 şahıs adalete teslim edildi. Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde ise 28 bin 767 araç kontrol edildi, 3 bin 241 sürücüye işlem yapıldı. Çeşitli gerekçelerle 49 araç trafikten men edildi. Kızılpınar Mahallesi'nde ise Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri ile Komando Timleri hem yaya hem araçlı devriyelerle güvenliği sağladı. Gültepe Jandarma Asayiş noktası sayesinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunulurken, önleyici hizmetlerin caydırıcılığı da arttı.

İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve güvenliği için yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceğini ve suçla mücadelede güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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