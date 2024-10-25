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Çerkezköy'de İki Çocuk Parkta Yangın Çıkardı

Çerkezköy'de İki Çocuk Parkta Yangın Çıkardı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki çocuk tarafından yakılan ateş, Kavakdere Kent Parkı'ndaki oyun gruplarının tamamen yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, fakat büyük maddi zarar oluştu. Olayla ilgili çocuklar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 çocuk tarafından park alanında yakılan ateş yangına sebep oldu.

Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Kavakdere Kent Parkı'nda bulunan oyun grupları, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce akşam saatlerinde ateşe verildi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangında parkın oyun grupları tamamen kullanılamaz hale gelirken, büyük maddi zarar oluştu.

Kaymakamlık açıklama yaptı

Konuyla ilgili Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana gelen yangınla olayı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde, yangına 2 küçük çocuğun neden olduğu, ısınma amaçlı yaktıkları düşünülen ateşi söndürmeden parktan ayrıldıkları ve alevlerin büyümesi ile çocuk oyun aletlerinde hasar meydana geldiği anlaşılmış olup, suça karışanlar çocuklar hakkında işlem başlatılmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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