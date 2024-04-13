Çerkezköy'de el freni unutulan minibüs 3 araca çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs yokuşta hareket ederek park halinde olan 3 araca çarptı

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ergin Sokak üzerinde bulunan 59 S 2209 plakalı minibüs, şoförü el frenini çekmeden park edince birkaç dakika içerisinde hareket etti. Geri geri giderek yaklaşık 300 metre seyir eden minibüs yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada ayrıca bir telefon direği de devrildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken minibüs ve 3 araçta maddi hasar oluştu. İhbar nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ