Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Çerkezköy'de Demiryolu Deneme Sürüşünde Vagonlar Raydan Çıktı

Çerkezköy'de Demiryolu Deneme Sürüşünde Vagonlar Raydan Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadı, güvenlik nedeniyle kavşak trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı, olayda yaralanan olmazken kavşak trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy'de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı. Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken, demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.