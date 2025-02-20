Çerkezköy'de Demiryolu Deneme Sürüşünde Vagonlar Raydan Çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadı, güvenlik nedeniyle kavşak trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı, olayda yaralanan olmazken kavşak trafiğe kapatıldı.
Çerkezköy'de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı. Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken, demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti. - TEKİRDAĞ