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Çerkezköy'de Beton Parçası Düşmesi: Anne ve Kızı Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen beton parçaları, caddede yürüyen anne ve kızının üzerine düştü. Olayda yaralanan anne A.D. ve kızı H.D., hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen anne ve kızının üzerine düştü. Olayda yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 5. katından düşen beton parçaları caddede yürüyen anne A.D'nin başına kızı H.D'nin ise ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan A.D'yi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, A.D'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.D ve H.D ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Güvenlik 3-sayfa Sağlık Kaza

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