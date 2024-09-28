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Çerkezköy'de Başboş Sokak Köpekleri Kadını Yaraladı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir kadın başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadın, kendi köpeğini korumak için kendini siper etti ve yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpeğini gezdirmek için evden çıkan kadın, başıboş ve sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğini parçalamak için saldıran bir başıboş köpeğe karşı kendini siper eden kadın, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpeğini dışarıda hava alması için çıkaran kadın, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy

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