Çerkezköy'de Alkollü İşletmede Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 4 Tutuklama

Çerkezköy'de Alkollü İşletmede Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 4 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında, müşterilerin kredi kartları izinsiz kullanılarak yüksek meblağlarla işlem yapıldığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında, alkollü müşterilerin kredi kartlarının izinsiz kullanılarak yüksek meblağlarda işlem yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü işletmede iddiaya göre, müşteriler alkol aldıktan sonra kredi kartları çalışanlar tarafından alınarak işletme yetkililerine verildi. Kartlar üzerinden farklı iş yerlerine ait POS cihazları kullanılarak defalarca ve yüklü miktarda işlem gerçekleştirildi. Bir müşterinin kredi kartından toplam 144 bin TL'lik 13 ayrı işlem yapıldığını fark ederek ihbarda bulunması üzerine, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hesap dökümleri üzerinden yapılan teknik incelemede, kartlardan bazı işlemlerin taksi ve market POS cihazlarıyla yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 1 işletme sahibi, 2 konsomatris, 1 mesul müdür, 1 taksi şoförü ve 1 market işletmecisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.G., Z.Y., A.Y. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler D.T. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı işletmede daha önce de benzer yöntemlerle mağduriyetler yaşandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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