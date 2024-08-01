Çerkezköy-Çorlu Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Çerkezköy- Çorlu yolunda iddiaya göre trafiği tehlikeye atan dikkatsiz kamyon sürücüsünün sebep olduğu kazada, 2 kişi yaralandı.

Çerkezköy- Çorlu yolu üzeri Atılım Beton Kavşağı yakınında meydana gelen kazada iddiaya göre, Çorlu istikametinden Çerkezköy yönüne seyir halinde olan plakası henüz belirlenemeyen kamyon, önce G.İ. idaresindeki 34 SL 4648 plakalı otomobile arkadan sürttü, ardından aynı yöne seyir halinde olan D.Ç. idaresindeki 59 AFZ 072 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar bariyerlere çarparak yol üzerinde ters istikamete döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı otomobil sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ