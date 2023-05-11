Cerablus'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında yaşanan patlamada Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında yaşanan patlamada Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında patlama meydana geldi. Arazide fark edilen patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışan Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli asker Mustafa İman hayatını kaybetti. Patlamada, İman'ın yanında bulunan 2 ÖSO askeri de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden İman toprağa verildi. - CERABLUS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa