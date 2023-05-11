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Cerablus'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Cerablus'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında yaşanan patlamada Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında yaşanan patlamada Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Suriye'nin Cerablus kentinde bomba imha sırasında patlama meydana geldi. Arazide fark edilen patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışan Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görevli asker Mustafa İman hayatını kaybetti. Patlamada, İman'ın yanında bulunan 2 ÖSO askeri de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden İman toprağa verildi. - CERABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cerablus Suriye 3. Sayfa Haberler

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