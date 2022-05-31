Cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı - Haberler

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Cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı

Kastamonu'da cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'da cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Ulu Camii civarında meydana kapkaç olayı ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucu olayın şüphelisi tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan cep telefonu da ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulu Camii Kastamonu Kapkaç Polis 3. Sayfa Haberler

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