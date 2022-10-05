Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı Ankara polisinin cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekenin uyuşturucu madde imal ve ticareti de yaptığı tespit edildi.

Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı

ANKARA - Ankara polisinin cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekenin uyuşturucu madde imal ve ticareti de yaptığı tespit edildi. Ankara merkezli Ankara ve Diyarbakır illerinde toplam 19 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdtürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu birlikte hareket ederek cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yaptığı tespit edilen 11 kişilik gruba Ankara merkezli Ankara ve Diyarbakır illerinde toplam 19 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ile 5607 SKM ve TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından 10 şahıs yakalandı, yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahıs tutuklandı.

Operasyonda, 81 adet cep telefonu, bin 290 adet cep telefonu yedek parçası, 7 adet cep telefonu IMEI klonlamada kullanılan box cihazı, 4 adet IMEI klonlamada kullanılan dijital materyal, 234.8 gram metanfetamin, 175.5 gram esrar, 163.1 gram bonzai, 2 adet şişe içerisinde sıvı şeklinde bonzai, 5 gram exctacy, 2 adet extacy hap, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam şişe (bong), 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1430 TL nakit para, 1 adet narkotik madde satışlarını içerir ajanda ele geçirildi.