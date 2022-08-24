Cep telefonu hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Sinop'ta cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli Erzincan'da yakalandıSinop otogarında bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli Erzincan'da yakalandı
Sinop otogarında bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erzincan'a gittiği tespit edilen şüpheli, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa