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Cep telefonu çalan yankesici kameraya böyle yakalandı

Cep telefonu çalan yankesici kameraya böyle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te otobüs durağında bir vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız kameralara böyle yakalandı.

Gaziantep'te otobüs durağında bir vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız kameralara böyle yakalandı.

Gaziantep'te otobüs durağında bir vatandaşın telefonunun çalındığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otobüsün güvenlik kamerasından görüntüleri izleyerek cep telefonu hırsızlığını gerçekleştiren şahısın B.K. olduğunu tespit etti. Vatandaşın arkasından sessizce yaklaşarak yankesicilik suretiyle telefonu aldıktan sonra kayıplara karışan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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