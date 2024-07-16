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Çengel-7 Operasyonunda 3 Bin 626 Litre Kaçak-Sahte Alkol Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 26 ilde düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak-sahte alkol ele geçirildi ve 50 şüpheli yakalandı.

7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak-sahte alkol ele geçirilirken, 50 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.

"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak/sahte içki üreten şahıslara yönelik Çengel-7 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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