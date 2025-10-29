Haberler

Cenazeye Katılanlar ile Polis Arasında Kavga: 9 Yaralı, 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da bir cenazeye katılanların araç parkı nedeniyle polisle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da cenazeye katılanların yol kenarına araç park etmesi üzerine ceza kesmek isteyen polis ekipleri ile cenazeye katılanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege K.'nin cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli motorize yunus polisleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle ceza kesmek isteyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşların da katılmasıyla arbede yaşandı. Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte, dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti.

Kavgada aralarında iş adamı E.Y.'nin de bulunduğu bulunduğu 9 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
