Cenazesi Morgdan Alındı

Antalya'da piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybeden Eyüp Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Boşandığı eşi ve çiftin kızları da cenazeyi almak için hazır bulundu. Cenaze Gaziantep'e götürülecek.

CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'da falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren Eyüp Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelenler arasında yer alan boşandığı H.D. ile çiftin kızları Z.D.'nin üzgün olduğu görüldü. Cenaze, defnedilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.