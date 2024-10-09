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Cenaze Namazında Tabuttan Gelen Sesler Şok Yarattı

Cenaze Namazında Tabuttan Gelen Sesler Şok Yarattı
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Fatih'te 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı esnasında tabuttan gelen sesler, çevredekileri şaşırttı. Sağlık ekipleri adamın yaşadığını tespit etti ancak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Fatih'te 84 yaşındaki adamın cenaze namazı kılınacağı esnada tabuttan sesler geldi. Sağlık ekiplerinin yaşadığını tespit ettiği adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Halit Bayşu için Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi yapılan hazırlıklar esnasında Bayşu'nun içinde olduğu tabuttan sesler gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bayşu'nun yaşadığını tespit etti. Bayşu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Tabutu açtılar, nabzına baktılar. 'Bu adamın nabzı atıyor' dediler"

Olayı anlatan Rafet Kupa, "Camiye geldim. Cenaze namazı kılacaktım. Baktım orada polisler var. Tabutu açtılar, nabzına baktılar. 'Bu adamın nabzı atıyor' dediler. Herkes şaşırdı. Polis herkesi dışarı çıkardı. Ben de biraz uzaklaştım ama her şeyi duydum. 'Hastaneye götürelim, başka bir çare yok' diye söylediler. Aldılar, hastaneye götürdüler. Öldü ve dirildi denildi. Bunlar saçma şeyler ama her insan için bir vakit vardır. Allah kimsenin canını vakti gelmeden almaz. Öldüğü düşünülmüş" dedi.

"Sağlık ekipleri tabutu açıp adamın kefenlerini çıkardılar, ambulansın içerisinde kalp masajı yapmaya başladılar"

Yaşlı adamı yakından tanıyan Erdoğan Baysal ise, "Sabah selasını duyduk. Sevdiğimiz bir ağabeyimizdi, iyi bir aile dostumuzdu. Saat 12.15'te baktım buraya cenaze arabasıyla cenazesi geldi. Ben de yakınlarına gelip başsağlığı diledim. Adamı cenaze arabasından alıp musalla taşına koyduk. Arkamı döndüm, hamama gidene kadar dediler ki tabuttan ses geliyor. Bu sefer dedik tabuttan nasıl ses gelir. Bu adam öldü, yıkandı ve kefenlenip tabuta konuldu. Bu adamdan nasıl ses geliyor. Arayın o zaman ambulansı. Ambulans geldi. Sağlık ekipleri tabutu açıp adamın kefenlerini çıkardılar. Ambulansın içerisinde kalp masajı yapmaya başladılar. Sonra adamı hastaneye geri götürdüler. Hastanede tekrardan ölmüş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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