Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir cenaze namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.