Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada şüpheli tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir cenaze namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze namazında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirli Mahallesi Merkez Camisi'nde 6 Eylül Salı günü cenaze namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada Ömür Kahraman'ın yaralanmasıyla ilgili O.K. ve N.C.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden O.K. jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen N.C.E. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa