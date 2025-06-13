Cemkeran Camii'ne 'Hüseyin'in İntikamı' Bayrağı Çekildi
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine üzerinde 'Hüseyin'in intikamı' yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkı camide toplandı.
İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.
İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa