Çemişgezek'te Öğrencilere Temel Trafik Eğitimi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere temel trafik eğitimi verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. Çemişgezek sinema salonunda ilçe jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere görsel destekli olarak, trafik bilincinin arttırılması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması için teorik ile uygulamalı trafik eğitimleri verildi. - TUNCELİ