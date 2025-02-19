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Çemişgezek'te Öğrencilere Temel Trafik Eğitimi

Çemişgezek'te Öğrencilere Temel Trafik Eğitimi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ilçe jandarma ve emniyet ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitimde, trafik bilincinin artırılması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması amacıyla görsel destekli teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere temel trafik eğitimi verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. Çemişgezek sinema salonunda ilçe jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere görsel destekli olarak, trafik bilincinin arttırılması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması için teorik ile uygulamalı trafik eğitimleri verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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