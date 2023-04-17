Cemevi saldırısı davasında yargılamaya devam edildi

Ankara'da Alevi kurumlarına saldıran biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da Alevi kurumlarına saldıran biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, SEGBİS sistemiyle bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, mahkeme heyetinden, sanığın İzmit Emniyetiyle olan bağlantısını ve otopark yetkililerinin araştırılmasını talep etti. Sonrasında mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca'ya söz verdi.

Sanık Karaca tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bahsedilen telefonlardan biri ablamın kullandığı numaradır. Diğeri de emlak işlerimi yürüttüğüm numaram. Eskişehir'e gelirken telefon hattı yanımda değildi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Ardından söz alan cumhuriyet savcısı katılan vekillerin duruşmaya katılma taleplerinin kabulü ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Karaca'nın mevcut halinin devamına karar verirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na rapor yazılarak bilgi vermesi isteneceğine hükmetti. Bir sonraki duruşma 15 Mayıs'a ertelendi. - ANKARA