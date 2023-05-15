Cemevi saldırılarında tutuklu ve sanıkların davasına devam edildi

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı cemevlerine saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı cemevlerine saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı cemevlerine saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada hakim, sanık Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun dosyaya geldiğini bildirdi. Sanığın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığına dikkati çekilen raporda, Karaca'nın işlediği belirtilen suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Söz alan müşteki avukatları sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun gelen raporlarla kesinleştiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. Sanık Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 12 Haziran'a ertelendi. - ANKARA