Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı

3. Sayfa Haberleri

Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesine görülen duruşmaya sanık Ahmet Ozan Karaca, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise katılmadı. Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de mahkeme salonunda yer aldı. Katılan avukatları, duruşma salonunun küçük olduğunu, büyük bir salonunda yargılanmanın yapılmasını ve tutuksuz sanıkların da huzurda dinlenmesi için bu celse savunma alınmamasını talep etti.

Mahkeme hakimi duruşma salonunun değiştirilmesine ilişkin talebi gelecek celse değerlendireceğini söylerken, tahliye yönelik talebini dile getirmesi için tutuklu sanık Karaca'ya söz verdi. Tutusuz yargılanmaya talep eden Karaca, "Mahkeme istediği zaman savunma yapmaya hazırım" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, tutuklanma gerekçesinin bu nedenle ortadan kalktığını savunarak tahliye talebinden bulundu.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan hakim, sanık Karaca'nın aklı sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına kararlaştırarak duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title