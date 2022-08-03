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Çelik bariyer hırsızları yakalandı

Çelik bariyer hırsızları yakalandı

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL'yi bulan çelik bariyerleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL'yi bulan çelik bariyerleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İnönü- Kütahya Karayolu'nda gerçekleştirilen devriye esnasından, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ilerleyen ve arkasında çelik bariyer yüklü olan 43 VH 886 plakalı minibüs tespit edildi. Durdurulan araçta yapılan incelemelerde karayolunun kenarında güvenlik amacıyla bırakılan çelik bariyerlerin battaniyeye sarılı olarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Devriye ekiplerince hırsızlık olayının yaşandığı değerlendirilerek piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 22 adet çelik bariyerler kontrol altına alındı. Araç sürücü R.E. ve yanında bulunan A.O. ise gözaltına alındı. Yapılan sorguda şüpheli şahıslar, bariyerleri Bilecik-Bozüyük Karayolu üzerinde yol yapım çalışması yapılan alandan çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı. Karayolları İşletmeciliğine ait olduğu tespit edilen çalıntı çelik bariyerler, cumhuriyet savcısının talimatıyla karayolları ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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