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Çekya'daki Charles Üniversitesi Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Çekya'da Charles Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi. Çek halkı, üniversite kampüsünün önünde oluşturulan anıtta mumlar yaktı ve saygı duruşunda bulundu. Başbakan ve İçişleri Bakanı da anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Çekya'daki Charles Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Çekya'da dün akşam düzenlenen kanlı saldırının etkileri sürdürüyor. Prag'daki Charles Üniversitesi'ne yönelik dün gerçekleştirilen ve Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği saldırının ardından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Çekya'nın "modern tarihinde düzenlenen en kötü toplu katliam" olduğuna inanılan saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için Çek halkı, üniversite kampüsünün önünde oluşturulan anıtta mumlar yaktı. Anıta çiçekler ve notlar bırakan yüzlerce kişi saygı duruşunda bulunurken, soğuk havaya rağmen devam eden törende bazı üniversite öğrencilerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Öte yandan, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan da üniversitenin önünde hayatını kaybedenler için oluşturulan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne dün akşam Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı. Polis, Kozak'ın saldırıyı önceden planladığını açıklarken, saldırganın önce başkentin batısındaki Kladno kasabasında bulunan evinde babasını öldürdüğünü, ardından da üniversitedeki saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda Kozak'ın saldırının ardından intihar ettiği kesinleşmişti.

Ayrıca, Çekya'da yarın ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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