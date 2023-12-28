Çekya'da Üniversitedeki Katliamın Sorumlusu İtiraf Etti

Çekya'da bir üniversitede düzenlediği silahlı saldırıda 14 kişinin ölümüne yol açan David Kozak, yazdığı intihar mektubunda bir bebeği ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Üniversitedeki katliamdan önce babasını da öldüren Kozak'ın 2 kişiyi daha öldürdüğünün ortaya çıkması sonucu cinayetlerinin sayısı 17'ye yükseldi.

14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kozak, mektubunda üniversitedeki saldırıdan 6 gün önce Çekya'nın doğusunda yer alan Klanovice bölgesindeki ormanlık alanda bir baba ve bebeğini silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis açıklamasında, Kozak'ın 32 yaşındaki baba ve 2 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili 4 bin şüpheli arasında yer aldığı ifade edildi.