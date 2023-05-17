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Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi 14 Mayıs seçimlerinin ardından kullandıkları oylardan dolayı deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek çektiği videoyu 'Tiktok' uygulamasında paylaştığı gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli,...

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - 14 Mayıs seçimlerinin ardından kullandıkları oylardan dolayı deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek çektiği videoyu 'Tiktok' uygulamasında paylaştığı gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

Eskişehir 14 Mayıs 3. Sayfa Haberler

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