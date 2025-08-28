Çekmeköy Gişelerinde Tır Kazası: 5 Yaralı

Çekmeköy Gişelerinde Tır Kazası: 5 Yaralı
Çekmeköy'de bir tırın kontrolden çıkarak jandarma aracına çarpması sonucu 2 jandarma ve 3 vatandaş yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Çekmeköy'de gişelerde kontrolden çıkan tır, çıkış noktasında jandarma aracına çarptı. Kazada 2 jandarma personeli ve 3 vatandaş yaralandı.

Kaza, Çekmeköy Hüseyinli Gişeleri çıkışında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 R 0717 plakalı tırın sürücüsü gişelere hızlı bir şekilde girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, bu sırada gişelerin çıkışında kontrol yapan otoyol jandarması aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 2'si jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
