Çekmeköy'deki Elyaf-Sünger Fabrikasında Yangın

Çekmeköy'de bir elyaf-sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında, elyaf-sünger üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışlamaları sürüyor. - İSTANBUL