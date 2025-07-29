Çekmeköy'deki Elyaf-Sünger Fabrikasında Yangın

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Çekmeköy'de bir elyaf-sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çekmeköy'de bir elyaf-sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında, elyaf-sünger üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışlamaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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