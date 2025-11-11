Haberler

Çekmeköy'de Yanık Kokusu İhbarı ile Yangın Faciası Önlenidi

Güncelleme:
Çekmeköy'de vatandaşların fark ettiği yanık kokusu, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bir yangın faciasının önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Çekmeköy'de vatandaşların yanık kokusu alması üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti. Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi. Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
