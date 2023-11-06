Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Çekmeköy'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Silahlı kavga sonrası olay yerinden 1 şüphelinin kaçtığı belirlendi.