Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 5 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Çekmeköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Çekmeköy'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Silahlı kavga sonrası olay yerinden 1 şüphelinin kaçtığı belirlendi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa