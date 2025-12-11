Çekmeköy'de polisin şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonunda polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açmış ve çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirilmiş ve saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, aile apartmanı olarak kullanılan binada saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A.'nın eşi Simge A. da gözaltına alınmıştı.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A., Çetin A., Rabia A. ve Simge A. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL