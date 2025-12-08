Haberler

Çekmeköy'de polis memurunu şehit eden saldırganın cenazesi adli tıbba götürüldü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra öldürülen R.A.'nın cenazesi adli tıbba getirildi.

Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde sabah 07.30'da meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda baskın düzenlenen bir evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A. ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan E.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden R.A. (35) öldürülürken; saldırganlardan Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı. R.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - İSTANBUL

